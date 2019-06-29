29.06.2019 13:43
Haberler » Güncel » Haber

Odunpazarı Belediyesi'nde hizmet içi eğitim

Odunpazarı Belediyesi

Odunpazarı Belediyesi, belediye personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi , belediye personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Son olarak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Dönmez tarafından gerçekleştirme görevlilerine Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda hizmet içi eğitim verildi. Çok sayıda personelin katıldığı eğitim, gün boyu devam etti. Mustafa Dönmez, gerçekleştirme görevlilerine; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu , Taşınmazların Kayıt ve Kontrolü ile Gerçekleştirme Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları konularında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Mustafa Dönmez , Odunpazarı Belediyesi , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:33 St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - HATAY
14:32 İnegöl Kent Konseyi'nde yeni dönem
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki yoğun mesaisi
14:31 Başkan Soyer'den Kadifekale müjdeleri
14:31 ÇORUM Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı
14:30 Kuşadası Körfezi'nde telef olan bir yunus karaya vurdu
14:28 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte değişiklik