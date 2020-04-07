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Odunpazarı Belediyesi'nden çocuklar için 'Dijital Resim Sergisi'

Odunpazarı Belediyesi, çocuklar için 'Dijital Resim Sergisi' düzenliyor.

07.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:37
Odunpazarı Belediyesi'nden çocuklar için 'Dijital Resim Sergisi'
Odunpazarı Belediyesi, çocuklar için 'Dijital Resim Sergisi' düzenliyor.

Çağdaş Sanatlar Galerisi tarafından gerçekleştirilecek olan resim sergisinde, çocukların Korona virüs nedeniyle evlerinde kalarak çizdiği resimler yer alacak.

Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan çocukların çizdiği resimlerden, 'Dijital Resim Sergisi' açacak. Çağdaş Sanatlar Galerisi tarafından düzenlenen 'Dijital Resim Sergisi'ne tüm çocuklar katılabilir. Sergiye katılmak isteyen çocukların evde kalarak çizdikleri resimleri, isim, soyisim ve resim ismiyle birlikte Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin ve ya Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına göndermesi yeterli olacak.

Çocuklar tarafından gönderilen resimler, belirlenen saatlerde yayınlanarak resim sergi oluşturulacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Odunpazarı Belediyesi, Yaşam
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