Odunpazarı Belediyesi'nden Hizmet Turu

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:45

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine 4 buçuk yılda gerçekleştirilen hizmetleri anlatmak için 'Birlikte Başardıklarımız Gezisi' düzenledi. Odunpazarı Belediyesi'ne ait 11 Halk Merkezi'nde farklı zamanlarda gerçekleşecek olan geziye mahalle sakinleri katılıyor.Birlikte Başardıklarımız Gezisi'nin ilk durağı Orhangazi Halk Merkezi oldu. Halk Merkezi önünde otobüsle hareket eden mahalle sakinleri önce Odunpazarı bölgesinde yer alan Dalyancı Konağı, Atatürk ile Bir Gün Galerisi ve Ahşap Eserler Galerisi'ni gezdi. Orhangazi Mahallesi sakinlerinin ikinci adresi Odunpazarı Belediyesi'nin Aşevi oldu. Aşevini gezen mahalle sakinleri, yetkililerden bilgi aldı. Öğle yemeğinin aşevinde yiyen mahalle sakinlerinin bir sonraki durağı, Odunpazarı Belediyesi tarafından 45 yaş ve üstü bireylerin yaşam kalitesini artırmak için Emek Mahallesi Zümrüt Park içine inşa edilen Koca Çınar Yaşam Merkezi oldu. Burada koca çınarlarla bir araya gelen mahalle sakinleri, yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı.Koca Çınar Yaşam Merkezi'nden Cumhuriyet Parkı'na geçen mahallesi sakinleri, burada kısa bir mola verdi. Kendilerine ikram edilen çayları için mahalle sakinleri, Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyet Anıtı'na hayran kaldı. Cumhuriyet Anıtı'nı ziyaret eden mahalle sakinleri daha sonra Odunpazarı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığı sosyal yardım modeli olan Halk Market'e geçti. Mahalle sakinlerinin bir sonraki adresi Hamamyolu Caddesi oldu. Mahalle sakinleri, Hamamyolu Caddesi'nden sonra Çağdaş Sanatlar Galerisi, Uğur Mumcu Parkı ve Seramik Park Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'ni gezdi.Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Birlikte Başardıklarımız' Gezi Programı 15 Kasım 2018 Perşembe günü Karapınar Halk Merkezi ile devam edecek. - ESKİŞEHİR