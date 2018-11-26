Odunpazarı Belediyesi'nden Sahnefon Sürprizi

Odunpazarı Belediyesi'nin gezici konser aracı Sahnefon, yola çıktı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından şehir insanına güzel sürprizler yapmak, Eskişehir'in kültürel ve sosyal hayatına farklı bir renk katmak amacıyla tasarlanan Sahnefon ilk konserini verdi. Sütlü Kakao müzik grubunun sahne aldığı konser, Adalar'da gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, eğlenceli anlara tanıklık etti. Sütlü Kakao konser sırasında birbirinden eğlenceli ezgileri seslendirdi. Sütlü Kakao'nun söylediği parçalara eşlik eden vatandaşlar, bol bol dans etti.

Sahnefon'un belirli bir program dahilinde çeşitli yerlerde konser vereceğini belirten yetkililer, "Bundan sonra Eskişehir'in her yerinde konser veren tatlı bir araca denk gelebilirsiniz" dedi.