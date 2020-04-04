Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Odunpazarı Belediyesi'nden şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs karantinasında şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

04.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:34
Odunpazarı Belediyesi'nden şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık
Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs karantinasında şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurttaşlar evlerine kalarak dışarı çıkmıyor. "Evde kalmak" bu salgın ortamında insanların sağlığını korumak için alınmış önlemlerden biri, ancak evde kalmak kadınlar için adeta bir ölüm tehdidi haline geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de koronavirüs nedeni ile evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart'tan 31 Mart' kadar geçen 20 günlük süreçte, 21 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

"Her koşulda kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz"

Evde kalındığı sürece kadına yönelik şiddet yoğunlaşırken, pandemi süresince kadınların evlerinin, kadınlar için büyük bir tehlike haline geldiği görülüyor. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapan Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde şiddete uğrayan kadınlar için ücretsiz danışmanlık verecek. Şiddete uğrayan kadınların, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün (0 222) 250 76 46 numaralı telefonunu aramaları yeterli olacak. Söz konusu çalışmanın titizlikle yürütüleceğini belirten yetkililer, kadına yönelik şiddete karşı her koşulda kadınların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Belediye tarafından danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen kadınların, (0 222) 250 76 46 numaralı telefonu aramaları yeterli olacağını de bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Odunpazarı Belediyesi, Koronavirüs, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Odunpazarı Belediyesi'nden şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

16:13: Esenyurt'ta 'mühürlü' kahvehaneye ikinci baskın - Haberler 16:12: Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Haberler 16:10: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi - Haberler 16:09: Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadının cesedine 6 ay sonra ulaşıldı - Haberler 16:08: Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı - Haberler 15:39: CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 15:39: Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan gerip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil - Haberler 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı 14:43: Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor - Haberler 14:38: Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti - Haberler 13:55: Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı - Haberler 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı