Odunpazarı Belediyesi'nden teknoloji tabanlı belediyecilik atağı

Teknoloji tabanlı belediyeciliğin öneminin farkında olan Odunpazarı Belediyesi, 'akıllı belediyecilik çalışmalarını' Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde sürdürüyor.



Alt yapısı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce hazırlanan Temizlik, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğünün normal iş ve işlemlerini yürütürken veri tabanını güncel tutacağı teknoloji tabanlı belediyecilik çalışmaları, 'GörÇek' adı verilen uygulamada toplanıyor. Odunpazarı Belediyesi'nin teknoloji tabanlı belediyecilik çalışmalarından hali hazırda uygulanan ve en dikkat çekeni Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çöp konteynırlarının boşaltılmasıyla ilgili olarak entegre araç takip sistemi. Bu sistem araç özelinde takip imkanı sunarken, arazideki konteynırların boşaltılmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğüne kontrol sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen teknolojik tabanlı atık toplama çalışmalarından diğerleri ise şehre yayılmış envanterlerden Atık Yağ Toplama Noktalarının, Atık Pil Toplama Noktalarının ve Giysi Kumbaralarının konum tabanlı tespiti çalışmaları. Odunpazarı Belediyesi'nin atık toplama ile ilgili yürüttüğü teknoloji tabanlı belediyecilik çalışmalarına Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesi http://www.odunpazari.bel.tr'de bulunan 'Kurumsal' sekmesinde yer alan 'Atık Toplama Noktaları' bölümünü tıklayarak ulaşılabiliyor.



Alt yapı çalışmaları devam eden projeler



Odunpazarı Belediyesi, teknoloji tabanlı belediyecilik olarak da tanımlanabilecek olan akıllı belediyecilik ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda olan park ve yeşil alanların ve bu alanlar üzerinde kurulu bulunan envanterlerin konum tabanlı olarak tespiti de bu çalışmalar arasında yer alıyor.



Kütüphane otomasyonu



Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını sürdürdüğü akıllı belediyecilik çalışmalarından bir diğeri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda olan Kütüphane Otomasyonu. Söz konusu otomasyon ile Odunpazarı Belediyesi'nin Halk Merkezleri, Gençlik Merkezli gibi hizmet binalarındaki kitaplık ve kütüphanelerde yer alan kitapların, yazar, yayınevi, tür gibi öz nitelik bilgileri ile kayıt edilebiliyor. Bu sistemle emanete verilen kitaplarla ilgili bilgiler de takip edilebiliyor.



Yol arıza tespit sistemi



Devam eden çalışmalardan biri de Yol Arıza Tespit Sistemi. Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Yol Arıza Tespit Sistemi, yollardaki çukur ve tümsek gibi sürüş güvenliğini tehdit eden noktaların yine konum tabanlı olarak ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün iş emri olarak yönlendirilmesini sağlayacak. Yol Arıza Tespit Sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA