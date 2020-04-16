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Odunpazarı Belediyesi'nin evde spor yayınları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı ile sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı spor yayınlarına devam ediyor.

16.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:31
Odunpazarı Belediyesi'nin evde spor yayınları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı ile sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı spor yayınlarına devam ediyor.


Koronavirüs salgınıyla mücadelesini birçok alanda sürdüren Odunpazarı Belediyesi, salgın nedeni ile evlerinden çıkamayan yurttaşların sağlığını koruması için "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile spor yayınlarına başladı. Belediyenin Facebook , YouTube ve İnstagram sayfalarından yayınlanan spor yayınlarında, yurttaşlar evlerinden spor hocalarına eşlik edebiliyor


"Evde kal, hareketsiz kalma"


Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yayınlarda, Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenleri, yurttaşlara evlerinde yapabilecekleri egzersiz hareketlerini gösteriyor. Yayınlar, 15-22 Nisan tarihleri arasında her sabah saat 10.00'da Odunpazarı Belediyesi'nin Facebook, Youtube ve Instagram hesaplarında yayınlanacak.


Sağlığınızı korumak için spor yapın


Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenlerinden Nur Destire tarafından yaptırılan aerobik ile devam eden spor yayınları beğeni ile izleniyor. Spor yayınları her gün başka bir eğitmenle devam edecek. Yayınlar, aerobik, hatta yoga, aerobik ve mat egzersizleri, mat ve pilates, dans ve aerobik olarak devam edecek.


Sağlık sorunu olan kişilerin egzersizleri denemeden önce doktora danışmasının önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, uzun süre hareketsiz kalmanın pek çok sağlık sorununa davetiye çıkardığına dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Odunpazarı Belediyesi, Facebook, Evde Kal, Yaşam
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