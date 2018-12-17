Odunpazarı Belediyesi'nin Tasarruf Çalışmaları

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak adına gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca lira tasarruf etti.Vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için gayret ettiklerini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu nedenle Odunpazarı'nın aracı ve taşeronlarla yaptığı birçok hizmeti kendi kaynaklarıyla elde eder hale geldiğini söyledi. Başkan Kurt, bu sayede 5 yıllık görev süreci boyunca aynı hizmetleri milyonlarca lira daha ucuza başardıklarını vurguladı. Kazım Kurt, yaptıkları tasarruf çalışmaları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. "Göreve geldiğimizde belediyenin tüm araçları, iş makineleri, otobüsleri, binek araçları kiralama yöntemiyle temin ediliyordu" diyen Başkan Kurt, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Biz kiralama yöntemini kaldırdık. 170 araçlık dev bir filo kurduk bunu da 3 yılda kiralamaya verilen bedelle gerçekleştirdik. Yani şu an fazladan ödeme yapmadan 170 araç kamuya kazandırılmıştır" dedi."Hem maddi hem de manevi olarak ciddi bir kazanım elde ettik""2014 yılında göreve gelmemizle birlikte bu tasarruf sistemini hayata geçirdik hem maddi hem de manevi olarak ciddi bir kazanım elde ettik" diyen Başkan Kurt; açıklamasına şu sözlerle devam etti:"Bakın biz göreve başladığımız da cenaze işleri için vatandaşlara otobüs servis hizmeti 400 TL gibi büyük bir rakamdı. İsterse asri mezarlığa 2 km mesafede olsun bir otobüs için belediye 400 TL para ödüyordu. Biz bu duruma itiraz ettik, kilometre başı ihaleye çıktık ve bu ödemeyi önce ortalama 100 TL seviyesine indirdik. Daha sonra bu tasarrufla kendi otobüsümüzü aldık ve sadece akaryakıt maliyeti ile bu işi en fazla 20 TL'ye mal etmeye başladık. 2014'te 400 TL maliyeti olan bir işi 2019'da 20 TL'ye gerçekleştiriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza daha çok hizmet üretiyor, kaynaklarımızı daha doğru kullanarak önemli bir işe imza atıyoruz." - ESKİŞEHİR