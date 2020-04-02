Odunpazarı Belediyesinden evlerinden çıkamayan yaşlılara bakım hizmeti

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, "Evde banyo ve kişisel bakım hizmeti" ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bakımını evlerinde gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı "Evde Bakım Hizmetleri Birimi" çalışmalarına devam ediyor.

Yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde özel yataklı banyo sistemi ile yıkayan belediye sağlık ekipleri, tırnak kesiminden saç kesimine kadar tüm kişisel bakım hizmetini de üstleniyor.

Açıklamada, belediyenin ücretsiz olarak sunduğu imkanla, mart ayı boyunca 47 vatandaşa hizmet verildiği belirtildi.

Kaynak: AA