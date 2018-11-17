Odunpazarı Çiçek Bahçesi Gibi

Odunpazarı Belediyesi
'ne ait Çavlum Mahallesinde bulunan bitki üretim alanında 2016 yılında başlayan çalışmalarla hazır rulo çim ve bitki üretim çalışmalarına devam ediliyor.
Hasılat paylaşımı yöntemiyle 2018 yılından itibaren 25 yıllığına kiralanan alandan, her yıl üretici tarafından Odunpazarı Belediyesi'ne belirli oran ve miktarlarda hazır rulo çim, bitki ve yazlık-kışlık çiçek teslimi yapılıyor. Bu kapsamda 2018 yılının ikinci teslimatı, 50 bin adet çiçek olarak Odunpazarı Belediyesi'ne teslim edildi. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen törende çiçekleri Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bilgen Perk teslim aldı. İlk teslimat sonrasında Odunpazarı bölgesini çiçek bahçesi gibi yaptıklarını ifade eden Perk, yeni gelen çiçekleri de ilave ederek Odunpazarı'nı daha güzelleştireceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi,Odunpazarı
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:19