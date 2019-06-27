Odunpazarı her zaman yanınızda

Ekonomik kriz, işsizlik, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, taciz, tecavüz… Türkiye 'de kadınların bitmek bilmeyen sorunlarının başlıcaları. Yaşadıkları sorunlar karşısında her zaman kadınların yanında yer alan Odunpazarı Belediyesi , bir taraftan kadınların sosyal ve ekonomik yaşam içinde yer alması için çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da ihtiyaç duyan kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Odunpazarı Belediyesi, yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisi bozulan ya da psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlar için de ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 10 Ağustos 2015 tarihinde başlayan 'Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık' hizmetlerinden Odunpazarı ilçe sınırlarında yaşayan herkes yararlanabiliyor. Emek Mahallesi 'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü binasında verilen danışmanlık hizmetinden Ocak ayından günümüze kadar 269 kadın yararlandı. Kendilerine ilişki sorunları, geçim sorunları, travma, doğru ebeveynlik, öfke sorunları gibi problemlerle başvuru yapıldığını belirten yetkililer, çözüm sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikoeğitim çalışmaları yapıldığını ifade etti.

HERKES BAŞVURABİLİR

Yetkililer ayrıca 'Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık' hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Emek Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü

binasına gelerek Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli aracılığıyla randevu alınabileceğini belirtti.