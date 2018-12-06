Odunpazarı Kadın Hakları Günü'nü Bir Dizi Etkinlikle Kutladı

Erenköy Mahallesi'nde bulunan Sezai Aksoy Halk Merkezi ve Büyükdere Halk Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, kadınlarla birlikte Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Sezai Aksoy Halk Merkezinde Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili film gösterimi yapılırken, Büyükdere Halk Merkezi'nde ise şiir ve kompozisyon dinletisi yapıldı. Her iki halk merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Kadınların haklarının anlatıldığı etkinliklerde, 5 Aralık 1934 Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazandığı hatırlatıldı. Dünyada bu tarihin Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlandığı ifade edilirken, "1935 yılında yapılan seçimlerde Türkiye, mecliste bulunan %4,6 kadın milletvekili oranı ile dünya oranlarına göre 21.sırada yer alıyordu. Birleşmiş Milletlerin son verilerine göre tüm dünyada kadın-erkek eşitliği üzerinden yapılan değerlendirmede kadın milletvekili oranı yüzde 22. Ancak bu oran ülkemizde yüzde 14,9'dur. Türkiye bu oranla dünya sıralamasında 91.sırada yer alıyor. Kadının temsili gün geçtikçe azalıyor" denildi.