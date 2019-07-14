14.07.2019 14:41
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Odunpazarı Kadın Kooperatifi'nden Başkan Kurt'a tebrik ziyareti

Odunpazarı Kadın Kooperatifi

Odunpazarı Kadın Kooperatifi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Kadın Kooperatifi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Odunpazarı Kadın Kooperatifi üyeleri katıldı. Başkan Kurt'u yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği için tebrik eden kadınlar, "Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Her zaman yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ederiz. İhtiyacı yok, ama yeni dönemde de kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Odunpazarı Kadın Kooperatifine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, kadınları ve çocukları ile mutlu Odunpazarı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kurt, kadınların ev ekonomisine katkı sunarak onların sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi olmasını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Kazım Kurt, Odunpazarı, Yaşam

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