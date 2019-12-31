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Odunpazarı kreşlerinde coşkulu kutlama

Odunpazarı Belediyesi, kreş ve çocuk merkezlerinde 2020 yılı için kutlama etkinlikleri düzenledi.

31.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:12 Odunpazarı kreşlerinde coşkulu kutlama
Belediyesi, kreş ve çocuk merkezlerinde 2020 yılı için kutlama etkinlikleri düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde 2020 yılı için kutlamalar düzenledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yeni yıl eğlencesinde minikleri yalnız bırakmadı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularının da katıldığı yeni yıl eğlencesinde, çocuklar yeni yılın keyfini çıkardı. Dakikalarca dans eden, oyunlar oynayan çocuklar güzel bir gün geçirdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen, onlarla oyunlar oynayan Başkan Kurt, çocuklarla birlikte yeni yıl için hazırlanan özel pastayı kesti. Program sonunda öğrenciler hazırladıkları hediyeleri Başkan Kurt'a verdiler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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