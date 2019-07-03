03.07.2019 16:01
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Odunpazarı meclis üyelerinden Ataç'a ziyaret

Odunpazarı meclis üyelerinden Ataç

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediyesi CHP'li Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediyesi CHP'li Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Odunpazarı Belediyesi CHP'li Meclis üyeleri, yeni çalışma dönemi için kendisine başarılar diledi. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde elde ettiği sonuçtan dolayı Başkan Ataç'ı tebrik eden konuklar, gelecek dönem çalışmaları için de başarı temennisinde bulundu. Eskişehir'in merkez ilçeleri ile birlikte çağdaş ve halkçı belediyecilik anlayışı ile yönetilmeye devam edeceğini ifade eden Başkan Ataç da misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Meclis üyelerinin Hamamyolu Köprüsü'nün camdan bir figürünü günün anısına Başkan Ataç'a takdim ettiği ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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