Odunpazarı'nda Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:00



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:00

Odunpazarı Belediyesi, Kocaçınar Yaşam Merkezi ve Halk Merkezlerinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.Son olarak Erenköy'de bulunan Sezai Aksoy Halk Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, vatandaşlara ağız ve diş sağlığı ile protez kullanımları konusunda bilgilendirme yapıldı.Protez Uzmanı Doktor Diş Hekimi Ender Tukay tarafından verilen eğitimde vatandaşlara ağız diş sağlığının temel ilkeleri ve protez kullanımlarının incelikleri konusu anlatıldı. Doktor Tukay eğitimden sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.Doktor Tukay eğitimde, dünyada olduğu gibi Türkiye de yaşlı nüfusun yükseldiğini, devletin, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin bu yaşlı nüfusun daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürecinde olmaları için bir takım önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Tukay, bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi'nin oldukça özverili çalıştığını ve bu eğitimleri düzenlediğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR