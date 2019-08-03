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Odunpazarı'nda "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği sona erdi

Odunpazarı Belediyesinin düzenlediği "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği, Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta gerçekleştirilen konser ile sona erdi.

03.08.2019 14:29 Odunpazarı'nda
Odunpazarı Belediyesinin düzenlediği "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği, Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta gerçekleştirilen konser ile sona erdi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı Akşamlar Birlikte Güzel etkinliğinde YKSM Müzik Topluluğu ve Hüseyin Demir sahne aldı. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği, Hüseyin Demir'in pop konseri ile başladı. Konserde birbirinden güzel şarkıları seslendiren Demir, dinleyicilerine keyif dolu bir akşam yaşattı.

Hüseyin Demir'in ardından YKSM Müzik Topluluğu dinleyicileri ile buluştu. YKSM Müzik Topluluğu seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve ezgilerle dinleyicilerin beğenisini kazandı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Yenikent, Yaşam

Kaynak: İHA

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