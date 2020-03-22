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Odunpazarı'nda banklar kaldırıldı

Odunpazarı Belediyesi, Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yoğun kullanılan alanlardaki bankları kaldırdı.

22.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:59
Odunpazarı'nda banklar kaldırıldı
Odunpazarı Belediyesi, Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yoğun kullanılan alanlardaki bankları kaldırdı.

Salgının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını düşünerek çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi bir önlem daha aldı. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yoğun kullanılan alanlardan bankları söktü, kamelyaları kullanıma kapattı. Zabıta ekipleri ise Hamamyolu'nda oturma gruplarına oturan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı.

Korona virüse karşı Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten yetkililer, defalarca yapılan 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar nedeniyle bankları kaldırmak, kamelyaları ise kullanıma kapatmak zorunda kaldıklarını söylediler. 7'den 70'e tüm vatandaşlara bir kez daha 'evde kal' çağrısı yapan yetkililer, vatandaşlardan bireysel sorumluluklarını yerine getirmesini ve hijyen kurallarına uymasını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Odunpazarı Belediyesi, Güncel

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