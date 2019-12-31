Haberler » Güncel » Odunpazarı'nda çevre eğitimleri devam ediyor - Haber

Odunpazarı'nda çevre eğitimleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan okullarda verdiği eğitimlere devam ediyor.

31.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Odunpazarı'nda çevre eğitimleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan okullarda verdiği eğitimlere devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi, bölgesinde bulunan okullarda öğrencilere ve velilerine sıfır atık eğitimleri veriyor. Çizgi filmler ve sunumlar kullanılarak yapılan eğitimlerde öğrencilere çöp ve geri dönüşümün ne olduğuna dair bilgiler verildi. Çevrenin korunması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan çevre mühendisleri tarafından veriliyor. Odunpazarı Belediyesi 2019 yılında yaklaşık 3 bin öğrenciye sıfır atık konulu eğitimler verdi. Son olarak Şeker İlkokulu, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlköğretim Okulu ve Osmangazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlere, 250 öğrenci katıldı. Çizgi film ve sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere, çevre sorunlarından çöp ve geri dönüşümün ne olduğuna kadar pek çok konu anlatıldı. - ESKİŞEHİR


Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:52   Vali Yerlikaya, 2019'un son bebeği, yeni yılın ilk bebeğine altın taktı - Haber
01:52   Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi - Haber
01:52   Bodrum'da yeni yıl coşkusu - Haber
01:52   Trump'tan İran'a açık tehdit Açıklaması - Haber
01:47   Ankara'da yeni yıl kutlamaları - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:53:37