Odunpazarı'nda Çocuklar Deneyerek Öğreniyor

Odunpazarı Belediyesi
Emek Gençlik Merkezi, çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken bilim öğretmek amacıyla dördüncü sınıflar için "Fen Bilimleri Atölyesi" açtı.
Perşembe günleri gerçekleşecek olan Fen Bilimleri Atölyesi, Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Atölyede deneyler yapan öğrenciler, Fen bilimlerini kitap üzerinden ezberlemek yerine, deney ve gözlem yaparak öğreniyor.
Fen Bilimleri eğitiminin sadece müfredat uygulanarak yapıldığında, bu durumun çocuklar için çok zor ve sıkıcı bir hal aldığını belirten yetkililer, kısa zamanda sadece bilgi yüklemesi ile verilen eğitimin verimli olmadığını, çocukların konuyu kısa sürede unuttuğunu söyledi. Çocuklara bilimi sevdirmek, eğlenirken de öğretmek için Fen Bilimleri Atölyesi açtıklarını dile getiren yetkililer, bu atölye sayesinde çocukların deney ve gözlemler yaparak bilimi ezberlemek yerine öğrendiğini kaydetti. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:14