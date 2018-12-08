Odunpazarı'nda Çocuklar Deneyerek Öğreniyor

Perşembe Günleri 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan Fen Bilimleri Atölyesi, Mayıs Ayı'nın sonuna kadar devam edecek. Atölyede deneyler yapan öğrenciler, Fen Bilimleri'ni kitap üzerinden ezberlemek yerine, deney ve gözlem yaparak öğreniyor.

Fen Bilimleri eğitiminin sadece müfredat uygulanarak yapıldığında, bu durumun çocuklar için çok zor ve sıkıcıbir hal aldığını belirten yetkililer, kısa zamanda sadece bilgi yüklemesi ile verilen eğitimin verimli olmadığını, çocukların konuyu kısa sürede unuttuğunu söyledi. Çocuklara bilimi sevdirmek, eğlenirken de öğretmek için Fen Bilimleri Atölyesi açtıklarını dile getiren yetkililer, bu atölye sayesinde çocukların deney ve gözlemler yaparak bilimi ezberlemek yerine öğrendiğini kaydetti.