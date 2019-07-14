Odunpazarı'nda çocuklar eğlenerek öğreniyor

Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken bilim öğretmek amacıyla 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri için Emek Gençlik Merkezi'nde açtığı "Fen Bilimleri Atölyesi" çalışmalarına devam ediyor.



Çarşamba Günleri 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşen Fen Bilimleri Atölyesi, Ağustos Ayı'nın sonuna kadar devam edecek. Atölyede deneyler yapan öğrenciler, Fen Bilimlerini kitap üzerinden ezberlemek yerine, deney ve gözlem yaparak öğreniyor. Fen Bilimleri eğitiminin sadece müfredat uygulanarak yapıldığında, bu durumun çocuklar için çok zor ve sıkıcı bir hal aldığını belirten yetkililer, kısa zamanda sadece bilgi yüklemesi ile verilen eğitimin verimli olmadığını, çocukların konuyu kısa sürede unuttuğunu söyledi. Yetkililer, bu atölye sayesinde çocukların deney ve gözlemler yaparak bilimi ezberlemek yerine öğrendiğini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA