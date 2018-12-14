Odunpazarı'nda Çocuklara Özel Film Gösterimi

14 Aralık 2018 Cuma 14:36



14 Aralık 2018 Cuma 14:36

Odunpazarı Belediyesi Sezai Aksoy Halk Merkezi'nde çocuklar için film gösterimi düzenlirken patlamış mısır ikramı da yapıldı.Odunpazarı Belediyesi çocuklar için Erenköy Mahallesi'nde bulunan Sezai Aksoy Halk Merkezi'nde film gösterimi düzenledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği film gösteriminde, iki farklı film izlendi. Animasyon film izleyen minikler, kendilerine ikram edilen mısırları da afiyetle yedi. Keyifli bir gün geçiren minikler, kendileri için böyle bir gün düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.Yetkililer, Halk Merkezlerinde çocuklar için belirli bir program dahilinde bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR