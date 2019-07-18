18.07.2019 15:32
Haberler» Yaşam» Haber

Odunpazarı'nda kaykay etkinliği

Odunpazarı

Odunpazarı Belediyesi, Ala Skateboards Ailesi ile birlikte Uğur Mumcu Parkı'nda kaykay etkinliği düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, Ala Skateboards Ailesi ile birlikte Uğur Mumcu Parkı'nda kaykay etkinliği düzenledi.

Türkiye'de olimpik branş olan kaykay sporunun yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi için gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda kaykay meraklısı katıldı. Etkinlikte Kaykay Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal yerel kaykaycılarla bir araya geldi. Atölye çalışması yapan Koçal, yerel kaykaycılara kaykay konusunda bilgiler de verdi. Koçal ve yerel kaykaycılar daha sonra birbirinden güzel gösteriler yaptı. Etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken hem kaykaycılar hem de izleyenler keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikten sonra konuşan Kaykay Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal, "Sıcakkanlılığı ve samimiyetleriyle başta Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt olmak üzere tüm Eskişehirli dostlarımıza teşekkürler ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Yaşam

Son Dakika Haberleri
16:27   Başkan Işıksu: "Çözüm için varız"
16:14   Babasından sonra oğlunun da nikahını kıydı
16:13   Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
15:51   Üreten eller her cumartesi Eskişehirlilerle buluşuyor
15:47   İlkadımlı hayırsever yardım seslenişine duyarsız kalmadı
15:32   Odunpazarı'nda kaykay etkinliği
15:30   Başkan Süleyman Şen son yolculuğuna uğurlandı