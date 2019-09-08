Odunpazarı'nda mahalle sakinlerine akşam konseri

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde YKSM Müzik Topluluğu'nun verdiği muhteşem konser ile devam etti.



Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Erenköy Mahallesi'nde devam etti. Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında YKSM Müzik Topluluğu SahneFon'da muhteşem bir konser verdi. Konserde birbirinden güzel ezgileri seslendiren topluluk, dinleyicilerini mest etti. Dinleyiciler de seslendirilen hareketli ezgilere oyunlarıyla eşlik etti.



Konserden film gösterimi ve dans gösterisine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 13 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Gündoğdu Mahallesi Ersin Çakal Parkı'nda gerçekleştirilecek konser ile devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA