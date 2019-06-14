14.06.2019 15:05
Haberler»Yaşam » Haber

Odunpazarı'nda sergiler devam ediyor

Odunpazarı

Odunpazarı Belediyesi yıl sonu sergilerine Hamamyolu Sabahattin Günday Parkı'nda gerçekleştirdiği El Sanatları Atölye Çalışmaları Yıl Sonu Sergisi ile devam etti.

Odunpazarı Belediyesi yıl sonu sergilerine Hamamyolu Sabahattin Günday Parkı'nda gerçekleştirdiği El Sanatları Atölye Çalışmaları Yıl Sonu Sergisi ile devam etti.

Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları (OMEK) ve Halk Merkezlerinde açılan atölyelerde eğitim gören atölye katılımcılarının bir yıl boyunca yaptıkları eserler, Hamamyolu Sabahattin Günday Parkı'nda yapılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Gerçekleştirilen sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda atölye katılımcısı ve vatandaş katıldı.

Açılışta konuşma yapan Başkan Kurt, atölye katılımcısı kadınlara verdikleri emekten dolayı teşekkür etti. Başkan Kurt konuşmada "Odunpazarı Bölgesinde bulunan Halk Merkezleri ve OMEK'te üretilenler el emeği göz nuru eserleri bugün herkesin seyrine sunuyoruz. Çok iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Bütün derdimiz, arzumuz üretilen bu eserleri, ekonomiye dönüştürebilmek. Aile bütçesine katkı sunabilmek. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, başarılı olmuş oluruz. Sosyal demokrat, sosyal belediyecilik, budur diye düşünüyoruz. Daha çok insanla kaynaşmak ve birlikte üretmek arzusundayız. Odunpazarı'nda da son 5 yılda da bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Umarım, burada emeğinizin karşılığını da alırsınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Emeklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Kurt, sergiyi gezerek ürünleri inceledi. 22 farklı branşta eserin yer aldığı yıl sonu sergisi, 15 Haziran Cumartesi günü sona erecek. El sanatları atölye katılımcılarının bir yıl boyunca yaptığı bir birinden güzel çalışmaları görmek isteyen vatandaşlar, 14 Haziran Cuma ve 15 Haziran Cumartesi gününe kadar sergiyi gezebilir. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam

Son Dakika Haberleri
16:32 İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı
16:32 SPD: Yeşiller de AfD gibi! İkisi de gülünç...
16:32 Merkel'den kira artışını önlemek için 5 milyar Euro'luk konut sözü
16:32 GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI
16:32 İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu
16:31 Hafta sonu sınava gireceklere ulaşım ücretsiz
16:29 (Özel) Sürücü vitesleri karıştırdı, oğluyla bahçeye düştü
16:29 Samsun'un ikiz ve üçüzlerinin karne sevinci
16:28 Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda ediyor
16:28 Çorum'da sağanak etkili oldu
16:27 Orgeneral Güler'den Akit TV ve Murat Alan'a tazminat davası
16:27 Bakan Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti
16:26 Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü kutlandı
16:26 DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek için Türk vatandaşlığına geçti