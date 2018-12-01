Odunpazarı'ndan Gelecek Nesillere; "Gelecek Atölyesi"

Odunpazarı Belediyesi
tarafından Yıldıztepe
, Göztepe ve Büyükdere
mahallesinin kesişme noktasında bulunan 75.Yıl Parkı'na gençlerin kendilerini eğitip geliştirebilmeleri için "Gelecek Atölyesi" açıldı.
Oyunculuktan diksiyona, Youtube
video eğitiminden vurmalı çalgılara kadar birçok dalda ücretsiz atölyelerin yer alacağı atölyenin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Eskişehir
milletvekili Utku Çakırözer
, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydani, CHP
Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar
, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) İzcilik Kulübü öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, " Türkiye
'nin geleceği gençliktedir. Eğer demokratik, sosyal, hukuk devletine inanan gençleri yetiştirebilirsek sistemimizi kurtarırız. Aksi takdirde işin sonu kötüdür. Bu kötülüğe dur diyecek olan gençlerdir" dedi.
Gençliğe büyük önem verdiğini ifade eden Kurt, onların kişisel ve mesleki gelişimi için açılan 'Gelecek Atölyesi'nde; oyunculuk, fotoğraf, Youtube video eğitimi, diksiyon, metin yazarlığı, şan, gitar gibi pek çok dalda atölyeler düzenleneceğini belirtti. Türkiye'nin demokratik, sosyal, hukuk devletine inanan gençler ile kurtulabileceğini ifade eden Başkan Kurt, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Odunpazarı Belediyesi bünyesinde bulunan her türlü imkanı en iyi şekilde değerlendirmek için çabalıyor. Bu park yıllar önce yapılmış, ancak verimli bir şekilde kullanılmamış. Biz bunu topluma kazandırmanın formülünü geliştirdik. Parkların kamuya ait olması, ticarethane olmaması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle burası bundan sonra gençliğin merkezi olsun istiyoruz. Şuanda gençlerimizin yaptığı çalışmalarla park çok güzel bir hale geldi. Eskişehir'de öğrenciler içimizde yaşıyor. Biz de öyle olmasını istiyoruz. Biz onlarla birlikte yeni yeni projeler geliştirelim, onlarda yaşadıkları bu bölgelere ışık saçsınlar, istiyoruz. O nedenle burayı açtık. Önemli olan bu mekanın yaşatılabilmesidir. Cıvıl cıvıl, 24 saat iş üreten bir merkez olsun istiyoruz. Sanat, kültür, edebiyat, şiir ne gerekiyorsa; sinema, fotoğraf Gençlerimizi geleceğe taşıyacak atölyeler burada. Ben buradaki eğitimlere katılan, bundan sonra katılacak bütün gençlere gelecekte başarılar diliyorum. Türkiye'nin geleceği gençliktedir."
Başkan Kurt'un konuşmasının ardından ESOGÜ İzcilik Kulübü İzmir
Marşı ve İzcilik Marşını okudu ve sonrasında Gelecek Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kazım Kurt ve beraberindekiler, daha sonra Gelecek Atölyesi'ni ve 75. Yıl Parkı'nı gezdi. Gezinin ardından Alakarga müzik grubu Sahnefon'da yerini aldı ve açılış törenine katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. - ESKİŞEHİR
Yıldıztepe,Odunpazarı Belediyesi,Odunpazarı
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:15