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Odunpazarı'ndan halk merkezlerinde bilim ve deney etkinliği

Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde Bilim ve Deney Etkinlileri düzenliyor.

02.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:39Odunpazarı'ndan halk merkezlerinde bilim ve deney etkinliği
Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde Bilim ve Deney Etkinlileri düzenliyor.

Halk Merkezi'nde düzenlenen Bilim ve Deney Etkinlileri, 2 seansta gerçekleşti. 7-14 yaş aralığında 300 çocuğun katıldığı Bilim ve Deney Etkinlilerinde, Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi'nden gelen yetkililer çocuklarla birlikte çeşitli deneyler yaptı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, etkinliğin tekrar yapılmasını istedi.

Bilim ve Deney Etkinlilerinin Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde devam edeceğini belirten yetkililer, etkinliklerin yapılacağı tarihlerin açıklanacağını söyledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Büyükdere, Güncel

Kaynak: İHA

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