Odunpazarı'ndan Kandil Simidi

Odunpazarı Belediyesi; Reşadiye Cami, Hamamyolu Çarşı Cami, Odunpazarı Kurşunlu Cami, Ramazanoğlu Cami, Orhangazi Ömür Cami, Emek Dilek Cami, Emek Çakıroğlu Cami, 71 Evler Merkez Cami, 71 Evler Zümrüt Cami, Erenköy Merkez Cami, Huzur Cami, 75. Yıl büyük Cami, Çankaya Radar Cami, Gündoğdu Muhtarlık Yanı Cami, Terzi Evleri Cami, Yenidoğan Cami, Yenikent Cami, Gültepe Hacı Ayşe Persak Cami, Kalabak Cami, Sarar İmam Hatip Cami, Ziya Paşa Cami, Karapınar Toki Cami, Ihlamurkent Kaşkarlı Mahmutoğlu Cami, Vadişehir Mahmutoğlu Cami ile Çarşı ve Osmangazi Üniversitesi tramvay durakları önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, belediye görevlileri yaklaşık 20 bin adet kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.
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Kaynak: Bültenler