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Odunpazarı'ndan 'Rus Edebiyatı'nda Güven, Umut, Sevgi' etkinliği

Odunpazarı Belediyesi, Rus Edebiyatı'nda Güven, Umut, Sevgi etkinliği düzenledi.

21.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:08Odunpazarı'ndan 'Rus Edebiyatı'nda Güven, Umut, Sevgi' etkinliği
Belediyesi, Rus Edebiyatı'nda Güven, Umut, Sevgi etkinliği düzenledi.

Şair Ataol Behramoğlu'nun Türkçeye çevirdiği eserlerin ve Rusça şarkıların seslendirildiği gece, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) düzenlendi. Odunpazarı Belediyesi'ne kitaplarını armağan eden Ataol Behramoğlu'nun onuruna gerçekleşen sanat gecesine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şair Ataol Behramoğlu, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Prof. Dr. Zinaida Sabitova tarafından yazılan ve yönetilen gece de Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Rus Edebiyatı Profesörü de olan şair Ataol Behramoğlu'nun Türkçeye kazandırdığı eserleri seslendirdi.

Kazım Kurt'tan Puşkin şiiri

Rusça şarkıların söylendiği gecede, Rus şairler Simonov, Rojdestvenski, Puşkin, Şipaçov tarafından yazılan Behramoğlu tarafından da Türkçeye çevrilen şiirler okundu. Dans gösterisinin yapıldığı geceye soru ve cevaplarıyla izleyici de dahil oldu. Şiir aralarında Rus şairlerle anılarını, şiir ve edebiyat ile ilgili görüşlerini anlatan Behramoğlu, çocuklara şiir öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gecede sürpriz yapan Başkan Kurt, Puşkin tarafından kaleme alınan Behramoğlu tarafından çevirisi yapılan 'Seviyordum sizi' adlı şiiri okudu.

"Bugün içimdeki umut daha da büyüdü"

Gecenin sonunda konuşan Başkan Kazım Kurt, "Özgürlük, bilim ve üniversite böyle olmalı. Bu çocukların Türkiye'yi kurtaracağına inanıyorum. Umudumu hiç kaybetmemiştim, ama bugün içimdeki umut daha da büyüdü. Ellerinize, ağızlarınıza, beyinlerinize sağlık, sizlere başarılar diliyorum. Yeni gösterilerinizi bekliyoruz. Başka Bir ortam bulamazsanız Odunpazarı Belediyesi'nin bütün alanları size açık. Ataol Behramoğlu'nun büyüklüğünü bir kez daha gördük. Ruslara Rus Edebiyatını öğreten adam" ifadelerini kullandı.

"Bilgiye ve kültürel mirasa dokunma fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederiz"

Daha sonra konuşan Prof. Dr. Zinaida Sabitova oldu. Büyük bir zevkle, umutla ve sevgi ile bu geceye hazırlandıklarını söyleyen Sabitova, geceyi de umut, sevgi ve güvene ithaf ettiklerini kaydederek, "Güven, sevgi ve umut bütün insanları, ulusları birleştiren duygulardır. Rus edebiyatından ve müziğinden eserler dinlediniz. Türk okullarına kapılarını Rus Edebiyatı dünyasına açtığı için Ataol Hocaya şükranlarımızı sunmak istedik" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sabitova'dan sonra kısa bir konuşma yapan Şair Ataol Behramoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Umut Sevgi, Odunpazarı, Yaşam

Kaynak: İHA

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