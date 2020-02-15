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Odunpazarı'ndan Sevgililer Günü Konseri

Odunpazarı Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Gününü düzenlediği Oda Müziği Konseri ile kutladı.

15.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:52Odunpazarı'ndan Sevgililer Günü Konseri
Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Gününü düzenlediği Oda Müziği Konseri ile kutladı.

Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen Sevgililer Günü Konseri'nde, piyanoda Tayfun İlhan, viyaloda ise Burcu Yazıcı yer aldı. Sevgililer Günü Konseri Viyola ve Piyano Resitali'ni Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile beraber çok sayıda müzik sever izledi. Tayfun İlhan ve Burcu Yazıcı dinleyenleri adeta mest etti. Başarılı konser sonrasında sahneye çıkan Başkan Kurt, herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Sevgililer Günü, Odunpazarı, 14 şubat, Güncel

Kaynak: İHA

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