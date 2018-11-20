Odunpazarı Oda Müziği Konserleri'nde Bu Ay

Odunpazarı Belediyesi, başarı ile yürüttüğü Oda Müziği Konserlerine yeni sezonda da devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi başarı ile yürüttüğü Oda Müziği Konserleri devam ediyor. Hayat- sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek olan Oda Müziği Konseri'nde bu ay Cem Önertürk ve Tayfun İlhan'ın yer aldığı Flüt - Piyano Resitali sanatseverlerin karşısına çıkacak.

24 Kasım 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Cem Önertürk ve Tayfun İlhan Flüt - Piyano Resitali saat 20.00'de başlayacak.

Oda Müziği Konserleri'nin davetiyeli olduğunu belirten yetkililer, konserleri dinlemek isteyen vatandaşların ücretsiz davetiyelerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nden temin edebileceğini kaydetti.