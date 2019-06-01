Odunpazarı personeli etik eğitimi aldı

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi personeline 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında Etik Eğitimi verildi.Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitime, çok sayıda belediye personeli katıldı. Engin Kükrer tarafından verilen eğitimde, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun'un 25 Mayıs 2004 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte 25-31 Mayıs tarihlerini kapsayan haftanın Etik haftası olarak kutlandığını vurgulandı. Etik konusunda temel bilgileri vererek, kamuda etiğin yerini, önemini; bireysel etik, meslek etiği, kurumsal etik gibi türleri arasındaki bağlantıları anlayarak, iş etiğinin faydasını aktarmayı amaçlayan eğitimde Kükrer, etiğin insanların ne şekilde davranmaları gerektiğiyle ilgili somut ve kanıtsal bilgiler sunduğunu kaydetti. Kelime anlamıyla 'etik'in Yunanca ethos yani 'töre' sözcüğünden türediğini belirten Kükrer, sunumunda etik ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk ve Mevlana tarafından söylenmiş özlü sözlere de yer verdi. Kükrer, sunumda dürüstlük, güven, sorumluluk ve saydamlık gibi temel değerlere de değindi. - ESKİŞEHİR