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Odunpazarı sınırları aşıyor

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü, 2020 sezonunun yeni oyunu olan Zamazingo seyirciyle buluştu.

10.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:10Odunpazarı sınırları aşıyor

Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde prömiyeri yapılan oyuna Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Bozüyük Belediye BaşkanıMehmet Talat Bakkalcıoğlu ile beraber çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu Zamazingo, Aziz Nesin tarafından kaleme alındı. Yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet'in yaptığı oyunda; Büşra Arslan, Ceren Tüysüz, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, Olcay Çelik, Yiğit Gürsoy rol alıyorlar. Zamazingo'nun dekor tasarımını Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımını Çiğdem Öztürk, dans koreografisini de Janna Elmalıoğlu üstlendi. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, politik ve sosyal durumu mizahi bir dille anlatan Zamazingo, seyircilerden tam not aldı.

ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER BİZİ GURURLANDIRIYOR

Başkan Kurt, oyun sonunda yaptığı konuşmasında, sanatın hem sanat hem de toplum için olduğunu belirterek, halkı daha çok sanatla buluşması için Odunpazarı Belediyesi olarak çalıştıklarını söyledi. Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosunun önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Başkan Kurt "Son dönemde oyuncularımızın aldıkları ödüller bizi gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Kendilerini kutluyorum. Sizlerin huzurunda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Sözlerine önümüzdeki dönemde Odunpazarı Belediye Tiyatrosunun artık sınırlarını aşıp pek çok yere yayılacağını söyleyerek bunun ilk ayağı olarak Bozüyük ve

BİLECİK'TE DE SAHNE ALMAYA BAŞLADIĞINI BELİRTTİ

Bozüyük Belediye BaşkanıMehmet Talat Bakkalcıoğlu da, Başkan Kurt'un kendisini sahneye davet etmesi üzerine yaptığı konuşmada; Odunpazarı Belediyesine ve Başkan Kurt'a teşekkür etti.


Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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