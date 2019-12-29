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Odunpazarı soğuk havalardan etkilendi

Eskişehir'de havaların soğumasıyla turistlerin akın ettiği Odunpazarı Bölgesi hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı.

29.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:51 Odunpazarı soğuk havalardan etkilendi
'de havaların soğumasıyla turistlerin akın ettiği Bölgesi hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı.

Yeni yıla sayılı günler kala 'nin dört bir yanında kutlamalar için hazırlıklar başladı. Özellikle hediyelik eşya, kuruyemiş ve marketlerde yoğun bir yeni yıl alış verişi gerçekleşirken turistik bölgeler de hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Eskişehir'de bulunan Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde ise yeni yıl telaşının aksine esnaflar ve tarihi bölgeler beklenen ziyaretçiye ulaşamadı. Eksi 2 derecelere kadar inen hava sıcaklığı vatandaşları evlerine mahkum ederken esnaflar ise yeni yıl yoğunluğunu kalan günlerde yaşamayı bekliyor. Özellikle hediyelik eşyalar konusunda Eskişehirli vatandaşların da tercih ettiği bölge bu hafta sonunu sakin geçirdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Türkiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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