Odunpazarı Tiyatrosu Yeni Oyunuyla Tam Not Aldı

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu,"Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri" adlı yeni oyununun ilk gösterimi yapıldı.

Valantın Kataev'in yazdığı Göksel Kortay'ın çevirip uyarladığı oyunun yönetmenliğini, Elçin E. Karaahmet yaptı. Kalabalık bir oyuncu kadrosu ile perdelerini açan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, kutu dekoru ve kapalı biçimiyle yine farklı bir türde oyun ile tiyatro severlerle buluştu. Dekor tasarımını Anıl Ateş Işık'ın kostüm tasarımını ise Borbala Barta'nın üstlendiği oyunda, tiyatro severler keyifli vakit geçirdi.

Şefik Bey; nam-ı diğer Ş.Ş.'nin bir imza almak için geldiği Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri'nde işlerin karıştığı, yanlış anlamalarla konukların ve çalışanlarının büyük bir koşturmaya girdiği oyunda, hemen her yerden bir karakter çıkarak sizi bekliyor olacak… Oyun her hafta tiyatronun diğer oyunlarıyla dönüşümlü olarak Perşembe ve Cumartesi günleri saat 20:00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde seyircileri ile buluşacak.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar biletlerini, Yunus

Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilirler.