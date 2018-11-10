Odunpazarı ve Tepebaşı En İyiler Arasında!

Eskişehir'den Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri "Çok Yüksek İnsani Gelişme" performansı gösteren belediyeler arasında yer aldı.

186 ilçe belediyesini araştırıp inceleyen İNGEV, Brand Week İstanbul etkinliği çerçevesinde "İlçeler İnsani Gelişme Ödülleri" töreni düzenledi. Zorlu Center'da düzenlenen törende 20 belediyeye ödül verildi. Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinin yanı sıra törende, insani gelişim gösteren Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Çekmeköy, Ümraniye, Şişli, Nilüfer, Muratpaşa, Karşıyaka, Bakırköy, Maltepe, Üsküdar, Yenimahalle, Sarıyer, Ataşehir, İzmit, Avcılar ve Beylikdüzü belediyeleri ödül aldı.

Ödülle ilgili açıklamada bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve özellikle de Odunpazarlı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Objektif kriterlerle verilen bu ödül sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Geçen yıl da ilk 5 belediye arasında yer almıştık. Yine Yeşil Bölge'de yer alıp 'Çok Yüksek İnsani Gelişme' performansı gösteren belediye olmak bize gurur verdi. Odunpazarı Belediyesi olarak hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermek, ilçemizi daha da güzelleştirmek, herkesin mutlu olduğu bir ilçe yaratmak her zaman öncelikli görevimiz olacak." dedi.