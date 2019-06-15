15.06.2019 14:31
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Odunpazarı Yaz Kursları Kayıtları 17 Haziran'da başlıyor

Odunpazarı Yaz Kursları Kayıtları 17 Haziran

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz aylarının kültür ve sanat çalışmaları ile dolu dolu geçmesi için 'Yaz Kursları' açıyor.

Enstrüman, dans ve koro branşlarında gerçekleştirilecek olan atölye çalışmaları için başvurular 17 Haziran 2019 Pazartesi Günü başlayacak. Akordeon, bağlama, çello, gitar, kaval, mey, duduk, keman, klasik kemençe, ney, piyano, rebab, tanbur, ud, vurmalı çalgılar, modern dans, halk oyunları atölyelerinin açılacağı Yaz Kurslarında koro çalışmaları da yapılacak. Yaz Kursları'nda Gençlik Korosu (15-20 yaş), Çocuk Korosu (7-14 yaş), Türk Müziği Korosu ve Aile Korosu atölyeleri yer alacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi Günü başlayacak olan Yaz Kursları kayıtları, 3 Temmuz 2019 Cuma Günü sona erecek. 8 Temmuz 2019 Pazartesi Günü başlayacak olan Yaz Kursları atölyeleri, 6 Eylül 2019 Cuma Günü sona erecek. Odunpazarı Belediyesi Yaz Kurslarına Kayıtları Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) yapılırken, Yaz Kurları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar YKSM'ye giderek ya da (0222) 233 05 80 numaralı telefonu arayarak istedikleri bilgilere ulaşabilirler.

Kaynak: Bültenler
Odunpazarı Belediyesi, Güncel

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