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Odunpazarı, YKSM sahnelerini açtı

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) muhteşem bir etkinlik ile sahnesini açtı.

22.09.2019 15:05Odunpazarı, YKSM sahnelerini açtı
Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) muhteşem bir etkinlik ile sahnesini açtı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Aile Korosu, Vurmalı Sazlar Topluluğu, Halk ve Modern Dans Topluluğu tarafından dans gösterileri sergilenirken, "Samanyolu" ve "Darıldın mı Gülün Bana", "Sevmekten Kim Usanır", "Hey Gidi Karadeniz" gibi şarkılar düet ve solo performans olarak seyirciyle buluştu. Büyük bir ilgi ile takip edilen etkinlik sonunda 10. Yıl Marşı sanatçılar ve seyirciler tarafından coşku ile söylendi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Karadeniz, Yaşam

Kaynak: İHA

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