Odunpazarı zabıtası seyyar satıcılara göz açtırmıyor

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz ve ruhsatsız satış yapan seyyar satıcılara karşı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda seyyar satıcının tartısına geçici olarak el koydu. Seyyar satıcılara ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, Odunpazarı Belediyesi olarak vatandaşların sağlığı, yararı için izinsiz ve ruhsatsız satış yapan seyyar satıcılara izin vermeyeceklerini belirtti. Tartıların kanuna göre 2 yılda bir denetlenmesi gerektiğini de söyleyen zabıta ekipleri, seyyar satıcıların tartılarının denetlenmediğini ifade etti.

Zabıta ekipleri ayrıca hoparlör ile bağırarak satış yapan hurdacılara da gerekli işlemlerin yapıldığını ve operasyonlara devam edeceğini belirtti.