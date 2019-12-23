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Odunpazarıspor Kazım Kurt'u ziyaret etti

Süper Amatör Kümede mücadele eden Odunpazarıspor Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

23.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:54 Odunpazarıspor Kazım Kurt'u ziyaret etti
Süper Amatör Kümede mücadele eden Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Odunpazarı Belediyesi İşleri Müdürü Ahmet Bingöl de katıldı. Ziyarette Başkan Kurt ve Çuhardar, Odunpazarıspor bu sezonki durumu ile ilgili bir süre sohbet etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin amatör spor kulüplerinin ve sporcuların her zaman yanında olduğunu belirten Çuhadar, şehri spor ile bütünleştirmenin öneminden bahsetti. Başkan Kurt'un Odunpazarıspor Kulübü'ne her zaman destek verdiğini kaydeden Çuhadar, "Başkan Kazım Kurt'a her zaman yanımızda olduğunu için teşekkür ediyoruz" dedi. Çuhadar, Başkan Kurt'a Odunpazarıspor forması takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarıspor Kulübü'ne faaliyet gösterdiği tüm branşlarda başarılar diledi. Odunpazarıspor'un ileride çok daha başarılı olacağını da ifade eden Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak her amatör kulübe destek olduğumuz gibi Odunpazarıspor Kulübüne de her zaman destek olacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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