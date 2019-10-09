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Oecd bölgesi'nde işsizlik oranı en düşük düzeyde

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı, verinin yayınlanmaya başladığı Nisan 1998'den bu yana en düşük düzeyine geriledi.

09.10.2019 16:02Oecd bölgesi'nde işsizlik oranı en düşük düzeyde

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı, verinin yayınlanmaya başladığı Nisan 1998'den bu yana en düşük düzeyine geriledi.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD genelinde Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e geriledi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 36 ülkenin üye olduğu OECD'nin işsizlik raporuna göre, işsiz sayısı da bir önceki aydaki 33.25 milyon kişiden 32.91 milyon kişiye geriledi.
OECD'de kadın şsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşüşle yüzde 5.2 düzeyine gerilerken, erkek işsizlik oranı yüzde 5.1 düzeyinde sabit kaldı.



Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi

Kaynak: DHA

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