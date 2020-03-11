OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 5,1 olarak kaldı
OECD bölgesinde ocak ayında işsizlik oranında değişiklik olmadı ve yüzde 5,1 olarak açıklandı.
11.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:16
OECD bölgesinde ocak ayında işsizlik oranında değişiklik olmadı ve yüzde 5,1 olarak açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi
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