29.05.2019 15:38
Haberler» Dünya » Haber

OECD'de yüksek vasıflı göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülke Avustralya; Türkiye listenin sonunda

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yaptığı bir araştırma üye ülkeler içinde yüksek vasıflı göçmenlerin yaşamak ve çalışmak için en fazla tercih ettiği ülkenin Avustralya olduğunu ortaya koyarken, Türkiye bu liste içinde son sırada yer aldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayınladığı bir rapor, üye ülkeler içinde yüksek vasıflı göçmenlerin yaşamak ve çalışmak için en fazla tercih ettiği ülkenin Avustralya olduğunu ortaya koyarken, Türkiye bu liste içinde son sırada yer aldı.

OECD, fırsatlar, gelir ve vergi, gelecek, aile ortamı, hüner ve beceri, yaşam kalitesi gibi kriterlere bakarak yüksek vasıflı göçmenlerin tercih ettiği ülkelerin sıralamasını yaptı. Buna göre Avustralya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda ve Kanada izledi.
Euronews.com'da Görüntüle
Türkiye, Avustralya, Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Dünya
Kaynak: Euronews.com