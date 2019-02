Oecd'den Türkiye'ye "Sera Gazı Emisyonlarını Düşürün" Çağrısı

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD ), Türkiye 'den sera gazı emisyonlarını düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı artırması çağrısında bulundu.OECD'nin "3. Türkiye Çevresel Performans İncelemesi" raporu, bugün, İstanbul 'da kamuoyuna açıklandı.Raporda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya dönük somut adımlar atılmaması halinde, sera gazı emisyonunun son yıllardaki sürekli artışının süreceği uyarısı yapıldı.Türkiye'nin ağırlıklı olarak kömür, petrol ve gaza bağımlı kalmayı sürdürdüğüne dikkati çekilen OECD raporunda, yatırım teşviklerinin, yenilenebilir enerji kullanımını on yıl içerisinde ikiye katlamaya yardımcı olduğu kaydedildi.Ekonomik büyüme ve gelir artışından dolayı enerji talebinin hızla arttığına işaret eden OECD, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 88'ini fosil yakıtlar, yüzde 12'sini yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını belirtti.Raporda, Türkiye'nin, 2015 Paris Anlaşması'nı imzalayan ve iklim değişikliğinin azaltılması konusundaki bu küresel mutabakatı onaylaması beklenen az sayıda ülkeden biri olduğu hatırlatıldı. OECD raporunda, bununla birlikte 2020 için iklime dönük hafifletme taahhüdünde bulunmayan tek OECD ülkesinin de Türkiye olduğuna dikkati çekti.Raporda, Türkiye'nin çevre mevzuatını AB standartlarıyla daha da fazla uyumlaştırdığı, bununla birlikte bunların uygulanmasını ve icrasını geliştirmesi gerektiği vurgulandı.