Haberler » Ekonomi » OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı - Ekonomi

OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris'te imzalanan "İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

02.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:47 OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile 31 Mayıs 2018 tarihinde 'te imzalanan " Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan konu ile ilgili karara göre, OECD İstanbul Merkezi, politika araştırması yapacak, rekabetçilik için politika tasarımı ve bu politikaların uygulanması için kapasite inşa edecek.

OECD enstrümanları, araçları ve emsal değerlendirmeleri, emsal öğrenimi ve politika diyalogu gibi metodolojilerin yayılması ile bölgesel programların kapasitesini artırarak OECD'nin ana drtaklarını da içerecek şekilde, ortakların OECD standartlarına yaklaşmasına yardım edecek.

Merkez, uygun etkinlikler organize ederek, diyalogu geliştirerek ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimi ile halihazırda var olan bölgesel inisiyatifleri daha da destekleyecek. (Tablo)

 



Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, İstanbul, Paris, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:42   Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar yeni yıl ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak - Ekonomi
09:41   İTO-İstanbul'da en çok yaş üzüm fiyatı arttı, portakal fiyatı düştü - Ekonomi
09:38   VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi
09:37   Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti - Ekonomi
09:35   Petrol fiyatları ticari iyimserlikle yükseldi - Ekonomi
09:13   Tüm ambalajlardan 'geri dönüşüm katkı payı' alınacak - Ekonomi
08:55   Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak - Ekonomi
07:35   Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Bazı taşınmazlar kamulaştırıldı - Ekonomi
00:28   Tapu ve Kadastro'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tapu sorgulamalarına kısıtlama gelmiyor, aksine belediyelerin yetkileri genişliyor - Ekonomi
2.01.2020 09:47:26