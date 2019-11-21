Haberler » Ekonomi » OECD Türkiye öngörüsünü 'yüzde 0.3 büyüme'ye revize etti - Ekonomi

OECD Türkiye öngörüsünü "yüzde 0.3 büyüme"ye revize etti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme öngörüsünü "yüzde 0.3 daralma"dan, "yüzde 0.3 büyüme"ye revize etti.

21.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:41OECD Türkiye öngörüsünü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ekonomisi için 2019 yılı büyüme öngörüsünü "yüzde 0.3 daralma"dan, "yüzde 0.3 büyüme"ye revize etti.

Türkiye için 2020 yılına ilişkin yüzde 1.6 olan büyüme öngörüsünü de yüzde 3.0'e yükselten OECD, 2021 yılına ilişkin öngörüsünü de yüzde 2.3'den yüzde 3.2'ye revize etti.

OECD bugün yayınladığı ekonomik projeksiyonlarında, 2019 yılına ilişkin küresel ekonomiye ilişkin yüzde 2.9 olan büyüme öngörüsünü değiştirmedi, ancak 2020 öngörüsünü yüzde 3.0'den yüzde 2.9'a düşürdü.

OECD, hükümetlerin yatırımları canlandırma işini merkez bankalarına bırakmasıyla küresel ekonomide büyümenin finansal krizden beri en düşük hızında olduğunu belirtti.



Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:42 Atmaca: Turizmde 2020, en az 2019 kadar iyi geçecek
19:38 SPK haftalık bülteni
19:34 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kırgızistan ile çok daha büyük ticaret hacmine ulaşmamız mümkün"
19:25 Şanlıurfa'da balığa rağbet arttı
19:15 Borsa günü yatay tamamladı
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
14:14 İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
12:04 beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
09:17 Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin erken seçim çağrısına destek verdi
08:16 İçişleri Bakanlığı'nda menzilcilerin kadrolaştığı iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt: Bir tane gösterin, bakanlığı bırakacağım
21.11.2019 20:21:58