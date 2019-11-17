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OECD ülkeleri içinde en erken emeklilik yaşı Türkiye'de, diğerlerinde emeklilik yaşı kaç?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü “seçim kaybetsem de yokum” diyerek bu yöndeki talepleri kesin bir dille reddetti. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerine içinde emeklilik yaşının en erken olduğu ülke.

17.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:34OECD ülkeleri içinde en erken emeklilik yaşı Türkiye'de, diğerlerinde emeklilik yaşı kaç?
'de erken emeklilik tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü "seçim kaybetsem de yokum" diyerek bu yöndeki talepleri kesin bir dille reddetti. Peki, Türkiye ve dünya ülkelerinde emeklilik yaşı kaç? Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri arasına emeklilik yaşında kaçıncı sırada?

Türkiye yakın döneme kadar dünyada en erken emeklilik yaşınının uygulandığı ülkelerin başında geliyordu. 1999'da önceki uygulamada kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin gün prim şartını yerine getirerek emekli olabiliyordu. Erken yaşlarda çalışmaya başlayan kişiler 40 yaşında emekli olabiliyordu.
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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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