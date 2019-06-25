25.06.2019 14:27
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OEDAŞ'tan Bilecik'e yatırım müjdesi

OEDAŞ

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ), Bilecik'e 130 milyon liralık yatırım yapacağı açıklandı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ), Bilecik 'e 130 milyon liralık yatırım yapacağı açıklandı.
Kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen OEDAŞ direktörü Muzaffer Yalçın , Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir , Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgelerinde en büyük yatırımlardan birini hayata geçireceklerini söyledi.
Bilecik'i modern bir yapıya kavuşturmak için 130 milyon liralık bütçe ayırdıklarını belirten Yalçın, "Bu çalışmalar dolayısıyla şehirde 200 kişilik istihdam sağlanacak, plansız kesintiler yüzde 30 azalacak, 50 bin aboneye daha iyi hizmet gidecek, 120 kilometre kazı çalışması yapılacak, 330 kilometrelik yenileme çalışması yapılacak, 35 kilometre enerji nakil hattı yer altına alınacak, bin 870 enerji nakil hattı direği tesis edilecek." dedi.
Yalçın, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.
Toplantıya, şirketin Bilecik İşletme Müdürü Hacı Kadir Aykut da katıldı.
Kaynak: AA
Osmangazi , Bilecik , Güncel

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