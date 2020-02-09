Haberler » Magazin » Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum - Magazin

Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum

Ünlü şarkıcı Of Aman Nalan işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı.

09.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:41Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum



Chin Chin'i dolduran hayranlarını "Acemi Balık" şarkısıyla selamlayan Of Aman Nalan performansıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.& ; Başarılı şarkıcı 90'lardan günümüze şarkılarını seslendirdi. İstek parçaları da kırmayan Of Aman Nalan " Önceden Mustafa Keser'in dişi versiyonu gibiydim. Orkestra hızıma yetişemiyordu, şimdi daha çok hayranlarım benim şarkılarımı istiyor. Anılarını hatırlıyorlar, tabii ki ben de şarkıları ilk yazdığım zamanki duygularla söylüyorum."& ; sözlerini dile getirerek şarkılarını art arda seslendirdi. Ses performansı ve sahne şovuyla herkesten tam not alan Nalan, Ajda Pekkan fanatikliğini itiraf etti. Repertuvarında bir çok şarkısı olduğunu belirten Nalan, Ajda Pekkan'dan "Sana Ne Kime Ne" şarkısını seslendirdi.




Mustafa Keser, Of Aman Nalan, Ajda Pekkan, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 17:40:38