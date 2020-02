Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum

Chin Chin'i dolduran hayranlarını "Acemi Balık" şarkısıyla selamlayan Of Aman Nalan performansıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.& ; Başarılı şarkıcı 90'lardan günümüze şarkılarını seslendirdi. İstek parçaları da kırmayan Of Aman Nalan " Önceden Mustafa Keser'in dişi versiyonu gibiydim. Orkestra hızıma yetişemiyordu, şimdi daha çok hayranlarım benim şarkılarımı istiyor. Anılarını hatırlıyorlar, tabii ki ben de şarkıları ilk yazdığım zamanki duygularla söylüyorum."& ; sözlerini dile getirerek şarkılarını art arda seslendirdi. Ses performansı ve sahne şovuyla herkesten tam not alan Nalan, Ajda Pekkan fanatikliğini itiraf etti. Repertuvarında bir çok şarkısı olduğunu belirten Nalan, Ajda Pekkan'dan "Sana Ne Kime Ne" şarkısını seslendirdi.